‘That 70’s Show’ terá spinoff na Netflix com parte do elenco original

Série acompanhará as histórias da filha de Eric e Donna em Wisconsin na década de 1990

Divulgação / Fox Ainda não foi divulgado se Topher Grace estará na nova série, mas Danny Masterson é ausência certa



A Netflix confirmou nesta sexta, 8, que produzirá um spin-off da série ‘That 70’s Show‘, sucesso da televisão americana que ficou no ar entre 1998 e 2006. Ambientada no mesmo universo, a cidade fictícia de Point Place, em Wisconsin, a nova série se chamará ‘That 90’s Show’ e terá 10 episódios na primeira temporada. Em relação ao elenco, retornam Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp nos papéis de Red e Kit Forman, mas agora acompanhando uma nova geração de adolescentes. A data de estreia do spin-off ainda não foi definida pela Netflix.

Red e Kitty serão visitados por Leia Forman, neta deles (filha de Eric e Donna) durante as férias de verão e estarão próximos dos amigos dela. Ainda não se sabe se outros nomes do elenco original, como Topher Grace, Mila Kunis, Laura Prepon, Ashton Kutcher e Wilmer Valderrama estarão presentes, mas a é certa a ausência de Danny Masterson, que interpretou Hyde anterioremente. Masterson foi preso por conta de três acusações de estupro em maio de 2021 e o julgamento ainda não ocorreu – ele se declara inocente, mas pode ser condenado a até 45 anos de prisão. Os criadores de That 70’s Show, o casal Bonnie e Terry Tunner, vão conduzir That 90’s Show ao lado de sua filha, Lindsey Turner. A série terá o formato de sitcom tradicional, com filmagens na frente de uma plateia ao vivo.