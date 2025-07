Médicos que atenderam Mirella Brandão serão ouvidos pela Polícia Civil

Atriz mirim passou mal no dia 23 de abril e morreu em 2 de maio; equipe médica não confirmou se morte foi por causa de tumor ou de um cisto

Reprodução/Instagram/@millenamboficial Primeira parte do laudo pericial de Millena Brandão aponta que morte aconteceu devido a um abscesso cerebral



A Polícia Civil de São Paulo irá ouvir nos próximos 60 dias os médicos que atenderam Millena Brandão, de 11 anos, de acordo com o jornal Splash. A atriz mirim morreu em maio deste ano, em decorrência de 12 paradas cardíacas. A primeira parte do laudo pericial aponta que a morte aconteceu devido a um abscesso cerebral. A família da artista abriu um Boletim de Ocorrência para investigação após suspeitar de negligência médica, e a Secretaria de Segurança Pública pediu novos exames periciais.

Em conato com o Splash, a defesa de Milena afirmou que “foram juntados os prontuários médicos, os quais foram encaminhados para o IML para finalização de toda a perícia técnica. Os médicos que atenderam a Millena serão ouvidos, e já temos em curso uma investigação no Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo)”. O inquérito policial foi localizado no 101º DP, no Jardim das Imbuias, na zona sul de São Paulo.

Millena começou a passar mal no dia 23 de abril e foi atendida no Pronto-Socorro Pedreira, onde recebeu o diagnóstico de dengue e foi liberada. Nos dias seguintes, ela continuou a sentir-se mal. Médicos suspeitaram da existência de um tumor cerebral após realização de exame. Foi identificada uma massa de cinco centímetros no cérebro da atriz mirim durante a internação. Porém, a equipe médica não confirmou oficialmente se tratar de um tumor ou de um cisto —e nem confirmou se este fator causou a morte da atriz.

Publicado por Nícolas Robert