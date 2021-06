Miley Cyrus lamenta assassinato de fã brasileiro: ‘Estou devastada’

Miley Cyrus foi às redes sociais neste sábado, 26, para falar sobre o assassinato de um fã brasileiro, Gabriel Carvalho Garcia. O jovem de 22 anos foi morto a tiros em uma barbearia em Embu das Artes, na Grande São Paulo, na última terça-feira, 22. A família suspeita que a motivação do crime tenha sido homofobia. “Estou devastada em saber que um smiler perdeu a vida brutalmente por conta do ódio, do preconceito e da injustiça! Chamar esse caso perturbador de homofobia significaria que o assassino tinha ‘medo’ de pessoas queer. Isso é a porr* de uma mentira. O coração desse ser humano era cheio de ódio e raiva”, escreveu Miley Cyrus em sua conta do Twitter. “Não podemos continuar permitindo que esses eventos sejam considerados simplesmente ‘homofobia’. Porque você sabe quem estava ‘assustado’ nessa situação? Gabriel”, completou. A cantora lembrou que lutar contra esse tipo de caso é uma de suas prioridades e o propósito de sua existência. “Eu não poderia imaginar se isso acontecesse com um dos meus melhores amigos. E saber que isso aconteceu com uma pessoa que me amava e eu amei de volta parte meu coração”, completou.

I am devastated to find out a smiler has brutally lost their life due to hate, judgment, and injustice! To call this disturbing action “homophobia” would mean that the attacker had a “fear of” queer people. Which is fucking bullshit. This humans heart was full of HATE and ANGER. https://t.co/8mrIe2UtOx

