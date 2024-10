Morre Ary Toledo, um dos maiores humoristas do Brasil, aos 87 anos

Artista trabalhou em emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT, participando frequentemente do Programa Silvio Santos e do A Praça É Nossa

Reprodução/Instagram/@arytoledooficial Toledo passou a infância na cidade de Ourinhos e se mudou para São Paulo aos 22 anos, quando começou a fazer shows como cantor, humorista e ator



Ary Toledo, um dos principais nomes da história do humor no Brasil, morreu aos 87 anos, em São Paulo, na manhã deste sábado (12). Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, no centro da capital. A informação foi confirmada pela família através do perfil oficial do humorista. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta Mestre”, anuncia a publicação. O velório acontece na tarde deste sábado, a partir das 14h, no centro de São Caetano do Sul, e a cerimônia de despedida está prevista para as 19h.

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 1937, Toledo passou a infância na cidade de Ourinhos e se mudou para São Paulo aos 22 anos, quando começou a fazer shows como cantor, humorista e ator. Ele fez carreira na televisão e no rádio contando histórias engraçadas e piadas normalmente baseadas em temas sexuais ou politicamente incorretos.

Toledo teve trabalhos em emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT. Ele participava frequentemente do Programa Silvio Santos e do A Praça É Nossa. Além de ter lotado espetáculos em salas de teatros, também escreveu livros de humor, dentre eles Os Textículos de Ary Toledo (a anarquia da filosofia). Muitas de suas piadas foram gravadas em CDs e/ou musicadas, como O Rico e o Pobre. Toledo foi casado por mais de 40 anos com a atriz e diretora de teatro Marly Marley, conhecida por ter sido jurada do Programa Raul Gil. Ela morreu em 2014.

