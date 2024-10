Elton John reflete sobre a morte e legado em novo documentário

Cantor também fez uma observação bem-humorada sobre sua saúde: ‘A única coisa que me resta é o meu quadril esquerdo’

Reprodução/Instagram/@eltonjohn Elton John: Never Too Late deve chegar ao Disney+ em 13 de dezembro de 2024



Elton John, aos 77 anos, compartilhou reflexões sobre a morte em seu recente documentário intitulado “Elton John: Never Too Late“, que foi apresentado no BFI London Film Festival. Durante uma das cenas, o cantor expressou suas inquietações sobre o destino de seus bens após seu falecimento, questionando: “O que acontecerá com todas essas coisas quando eu não estiver mais aqui? Este é o fim da minha vida. Não sei quanto tempo ainda me resta.” Além de suas preocupações sobre o legado, Elton também fez uma observação bem-humorada sobre sua saúde.

Ele mencionou que, após enfrentar uma série de problemas médicos, incluindo cirurgias no joelho e quadril, além de um diagnóstico de câncer de próstata, a única parte de seu corpo que ainda se mantém intacta é seu quadril esquerdo. O documentário não apenas aborda suas reflexões sobre a morte, mas também oferece uma visão íntima da vida do artista, suas lutas e conquistas ao longo de sua carreira.

