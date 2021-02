Morre Izael Caldeira, do Demônios da Garoa, vítima da Covid-19

O músico estava internado há 20 dias em São Paulo; na semana passada, apresentou melhora, porém o quadro ainda era considerado grave

Instagram/Demônios da Garoa Izael Caldeira da Silva nasceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, e era o integrante mais experiente do grupo



Morreu, aos 79 anos, o músico do Demônios da Garoa, Izael Caldeira, vítima da Covid-19. Izael estava internado há 20 dias em São Paulo. No dia 4 de fevereiro, o grupo comunicou a internação nas redes sociais. Há cinco dias, nova publicação informou que, segundo o boletim médico, Izael havia apresentado melhora inesperada, porém o quadro ainda era considerado grave. “Pedimos a todos que se mantenham conosco nessa corrente de muita Fé e positividade pra que Ele se recupere em breve, desde já nosso muito obrigado a todos!”, dizia o post. Porém, Izael não resistiu, como confirmou nota oficial de falecimento divulgada na madrugada desta terça-feira, 16. “Perdemos uma das vozes mais lindas desse País, um ser humano ímpar e que vai deixar muitas, mas muitas saudades… obrigado por tudo Iza.”

Izael Caldeira da Silva nasceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, e era o integrante mais experiente do grupo. Antes do Demônios da Garoa, teve experiências solo e com outros grupos, além de ter trabalhado longos anos contratado pela TV Record, até que conheceu Roberto Barbosa, o Canhotinho do Cavaco, que o apresentou ao Demônios da Garoa, grupo do qual passou a fazer parte em 1981. Durante alguns anos, ficou afastado da banda, quando viajou pelo Brasil e o ao redor do mundo cantando com o Trio Musical. Em 1999, retornou ao grupo, onde permaneceu até então. Izael deixa deixa mulher, cinco filhos, nove netos e um bisneto.