Em 24 horas, Brasil soma 528 mortes e mais de 23 mil casos de Covid-19

Ao todo, país já perdeu 239.773 vidas e tem contabilizado 9.858.369 contaminações pela doença

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mortes diárias por Covid-19 continuam alta



A Covid-19 no Brasil continua a fazer suas vítimas. De acordo com levantamento feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), nas últimas 24 horas foram contabilizados 528 óbitos e 23.856 infecções pela doença no país, totalizando 239.773 mortes e 9.858.369 casos do coronavírus desde o início da pandemia. É bom lembrar que nas segundas os números costumam ser menores pela defasagem do final de semana. O estado de São Paulo é o que mais apresAenta contaminações com 1.915.914, sendo também o estado com o maior número de mortes: 56.304. No ranking dos casos, Minas Gerais (808.693), Bahia (631.645), Santa Catarina (615.441) e Paraná (589.494) fecham o top 5.

Nesta segunda-feira, 15, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 precisará ser paralisada na cidade por falta de insumos. A programação da Secretaria de Saúde do Estado previa a vacinação para idosos de 84 e 83 anos nesta segunda e terça-feira. A previsão é que uma nova remessa da vacina chegue na semana que vem inda do Instituto Butantan, em São Paulo. O estado do Rio contabiliza 555.541 casos e 31.512 mortes, o segundo maior número no país.