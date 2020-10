Tom Veiga, o Louro José, termina casamento após 8 meses

Intérprete do Louro José se casou em janeiro com Cybelle Hermínio Costa, mas união chegou ao fim no mês passado

Reprodução/Instagram Tom Veiga e Cybelle se casaram em janeiro, no Rio de Janeiro



Tom Veiga, o intérprete do Louro José do programa “Mais Você”, terminou o casamento com Cybelle Hermínio Costa após oito meses de união. Eles se casaram no início do ano, no Rio de Janeiro. “Estamos separados há um mês. Infelizmente não deu certo”, disse Cybelle ao confirmar a informação ao portal Uol na segunda-feira (12). Veiga se casou com Cybelle dois anos após se divorciar de Alessandra Veiga, com quem ficou por 14 anos e teve uma filha. Recentemente, o “Louro José” testou falso-positivo para a Covid-19 e fez Ana Maria Braga alertar para os telespectadores sobre a continuidade da pandemia.