Acidente envolvendo equipe de Gusttavo Lima deixa cinco feridos

Van com parte da banda do sertanejo colidiu com um carro em Soledade, na Paraíba; cantor não estava no veículo

Reprodução/Youtube/Jovem Pan Todas as cinco vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para um hospital



Uma van com parte da equipe do cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira, 20, no km 206, da BR-230, em Soledade, na Paraíba. A banda voltava da cidade de São Bento, onde aconteceu um show do sertanejo no domingo, 19, e seguia a caminho do aeroporto de Recife quando o veículo colidiu frontalmente com um carro e capotou. O acidente aconteceu por volta das 07h46. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a van, que foi contratada pela banda, aguarda reboque particular e o Fiat Uno será recolhido para um pátio contratado pelo órgão. Ainda segundo a PRF, foram cinco vítimas: quatro integrantes da banda de Gusttavo Lima e o condutor do automóvel. Todas tiveram lesões leves e foram encaminhadas ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes. De acordo com a assessoria do artista, a previsão é de que eles sejam liberados nas próximas horas. O sertanejo não estava no veículo.