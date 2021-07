Advogados de Britney Spears pedem demissão de processo de tutela

Decisão aconteceu depois do empresário da cantora sair da equipe; os dois trabalharam juntos por 25 anos

Reprodução/Instagram Novos advogados devem ser direcionados para Britney Spears



O processo de tutela de Britney Spears parece não ter fim. O site TMZ anunciou nesta terça-feira, 6, que os advogados da cantora irão renunciar de sua tutela. Samuel D. Ingham III e o escritório Loeb & Loeb tomaram a decisão após o empresário de Spears, Larry Rudolph, se demitir na semana passada. Ingham tinha sido nomeado pelo tribunal para representar a artista e está no cargo há 13 anos, mas ficou chateado com o depoimento da cantora que falou publicamente que deseja o fim da tutela do pai, Jamie Spears. Segundo o advogado, ele teria dado diversas opções para Britney sobre o fim do processo de seu pai, mas a cantora negou que tenha sido orientada nesse sentido durante seu depoimento.

A revista New Yorker informou que o advogado fazia um relatórios sobre as atividades e movimentos da cantora, mas seria mais leal ao pai do que à própria tutelada. Novos advogados devem ser direcionados à cantora. A demissão de seu empresário, no entanto, não tem relação com o processo. A Billboard citou que a saída de Rudolph da equipe seria devido à uma ‘aposentadoria’ de Britney do mundo da música. Os dois trabalharam juntos por 25 anos, mas não estavam em contato no último um ano e meio, em que a cantora está num hiato.