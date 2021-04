‘Apesar das críticas, amei o resultado’, diz fã que tatuou rosto de Juliette, do ‘BBB 21’, nas costas

A tatuadora Amanda Ketlen contou que a ideia surgiu após uma brincadeira nas redes sociais

Reprodução/Instagram/juliette.freire/Arquivo Pessoal Juliette recebeu uma homenagem de uma fã, que tatuou seu rosto nas costas



A popularidade de Juliette não para de crescer desde que ela entrou no “BBB 21”. A sister já soma impressionantes 17,9 milhões de seguidores no Instagram e já tem fã fazendo tatuagem em sua homenagem. Esse é o caso da cearense Thálly Lopes, de 28 anos, que decidiu tatuar o rosto da paraibana nas costas. “Eu queria fazer uma homenagem ao Nordeste e ela nos representa perfeitamente. É uma menina autêntica, verdadeira, jeito forte de ser”, contou Thálly em entrevista à Jovem Pan. A cearense, que mora em Fortaleza e trabalha como recepcionista de um supermercado, disse que admira a advogada e acredita que ela vai vencer a 21ª edição do reality show da Globo. “Sou fã da Juliette por tudo o que ela é, por tudo o que ela mostra ser no programa. Torço muito para que ela veja essa homenagem [quando sair do ‘BBB’].”

Amanda Ketlen, de 20 anos, é a tatuadora responsável por fazer a tatuagem de Juliette nas costas de Thálly. Tudo começou como uma brincadeira da profissional nas redes sociais, que preguntou se alguém tinha vontade e coragem de fazer uma tatuagem relacionada ao “BBB 21” e a Juliette. “Postei na brincadeira mesmo, mas para a minha surpresa várias pessoas entraram em contato comigo. A Thálly foi a primeira pessoa para quem eu perguntei se queria mesmo fazer a tatuagem. Ela disse que ‘sim’, a gente já marcou o dia e fez”, falou Amanda. O trabalho da tatuadora tem dividido opiniões nas redes sociais, mas tanto ela quanto sua cliente ficaram satisfeitas. “Apesar das críticas, eu amei o resultado. Minha tatuadora está de parabéns”, comentou a recepcionista.

O maior desafio da profissional foi reproduzir o rosto da sister em preto e cinza, pois, segundo ela, Juliette possui um rosto muito expressivo. “Muita gente está repostando a foto da tatuagem em tom de zoeira, mas crítica sempre vai ter. Tem muita gente falando besteira para mim, falando sobre o meu trabalho, que não ficou tão bacana, mas isso é normal. Em compensação, tem muitas outras pessoas elogiando, dizendo que ficou sim muito bom, muito parecido. Estou grata com a repercussão, está me trazendo bons frutos”, afirmou Amanda, que assim como Thálly está acompanhando o reality e torce por Juliette. “Ela reflete a imagem dos nordestinos, as coisas que a gente passa, a perseguição e por aí vai”, concluiu a profissional.