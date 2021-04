Viih Tube vence prova de resistência e é a nova líder do ‘BBB 21’

Arthur ficou na final com a youtuber e, com vontade de ir ao banheiro, ele acabou desistindo

Reprodução/Globo/02.04.2021 Viih Tube venceu a prova de resistência do 'BBB 21'



Viih Tube venceu a prova de resistência, que durou mais de 13 horas, e virou a nova líder do ‘BBB 21‘. No desafio, os brothers precisavam ficar dançando no centro da pista e, quando a música parava, precisavam montar quebra-cabeças de quatro peças com a calça indicada pela produção no telão dentro de um determinado tempo e apertar um botão. Caso os participantes não conseguissem montar ou apertar o botão, eles seriam eliminados. O primeiro eliminado foi Fiuk, que descumpriu uma regra da prova. Chegaram à final Arthur e Juliette, a paraibana desistiu primeiro, depois foi a vez do crossfiteiro, que não aguentou mais porque precisava ir ao banheiro. Ao perceber que tinha conquistado a liderança, Viih Tube começou a chorar. Além da imunidade e de uma indicação direta ao paredão, o novo líder pode escolher quem vai levar para o vip e quem ficará na xepa.