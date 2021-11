Álbum de Marília Mendonça não é premiado no Grammy Latino, mas cantora é homenageada

Duo Anavitória leva principais categorias de artistas brasileiros; Ivete Sangalo, Paulinho da Viola, Zeca Baleiro e Chitãozinho e Xororó também são premiados

Reprodução / Twitter / @LatinGRAMMYs Marília Medonça foi homenageada por Anitta antes da primeira apresentação do evento



A cantora brasileira Marília Mendonça não levou o prêmio de melhor álbum de música sertaneja na edição de 2021 do Grammy Latino, mas teve a premiação dedicada em sua homenagem. Morta no último dia 5 de novembro em acidente aéreo, Marília concorria junto com a dupla Maiara e Maraísa na categoria de ‘Melhor Álbum de Música Sertaneja’, que teve Chitãozinho e Xororó como vencedores. A atriz Carolina Dieckmann, que entregou esse prêmio, puxou uma salva de palmas para Marília, que também foi lembrada por Anitta antes de um show. Nas outras premiações destinadas a artistas brasileiros, quem se destacou foi o duo de cantoras Anavitória, que levou as duas principais categorias: melhor canção em língua portuguesa, por “Lisboa”, em parceria com Lenine, e melhor álbum pop contemporâneo por “Cor”. Além das duas, outros premiados foram Ivete Sangalo, que levou o de “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” por “Arraiá Da Veveta”; Paulinho da Viola, que ganhou o prêmio “Melhor Álbum de Samba/Pagode” por “Sempre Se Pode Sonhar”, e Zeca Baleiro, que levou na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” com “Canções d’Além Mar”. Nas apresentações, Anitta, Carlinhos Brown e Giulia Be fizeram um show ao lado da cubana Gloria Estefan no número de abertura do evento.