MC Jotinha é morto a tiros após desentendimento no Rio de Janeiro

De acordo com a Polícia Militar, episódio aconteceu no bairro do Pilar na madrugada da terça-feira, 16; vítima já estava morta quando as autoridades chegaram ao local

Reprodução/Instagram @oficialmcjotinha Gravadora do artista lamentou a morte do funkeiro



O cantor de funk Jonathan Gomes de Araújo, conhecido como MC Jotinha, morreu depois de ser baleado enquanto tentava separar uma briga de bar. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira, 16, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma equipe foi acionada para uma emergência no bairro do Pilar, mas, ao chegar no local, encontrou a vítima no chão sem vida. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Procurada pela Jovem Pan, a Polícia Civil também se manifestou, dizendo que seus agentes estão atuando na região para coletar imagens de câmeras de segurança que ajudarão a identificar o autor do crime. A gravadora do artista, Master Gold Original, se manifestou lamentando a morte do MC.