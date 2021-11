Camila Queiroz sofre ao se despedir de Angel: ‘Pareço ter perdido alguém da família’

Atriz teve um atrito com a Globo na hora de estender seu contrato e acabou sendo retirada da novela

Divulgação/Globo/18.11.2021 Camila Queiroz postou um texto de despedida para Angel, sua personagem em 'Verdades Secretas'



A atriz Camila Queiroz publicou uma carta aberta nesta quinta-feira, 18, despedindo-se da personagem Angel. A Globo anunciou na última quarta-feira, 17, que não chegou a um acordo com a artista na hora estender seu contrato e, por isso, ela não concluirá as gravações da novela “Verdades Secretas 2”. “Quem sempre me acompanhou sabe que eu sempre me despedi dos meus personagens por aqui também, e essa carta é pra você, Angel. Minha Angel, escrevo essa carta com lágrimas nos olhos, mas com o coração tranquilo. Em 2015, quando nos conhecemos, soube que o nosso encontro seria eterno. Sempre senti a sua força, sua potência e o furacão que você é. Ser sua casa sempre foi desafiador, você sempre me tirou da zona de conforto, sempre me fez ir além daquilo que eu mesma duvidava ser capaz e para você e por você eu me doei e me entreguei”, começou escrevendo.

Na carta, Camila disse que voltar a viver Angel nesta sequência da novela foi algo lindo e cheio de significados para ela. “Crescemos e amadurecemos. Você não imagina a força e a coragem que você me trouxe e traz como mulher e artista num país tão machista. Agradeço as deusas e aos deuses pelo nosso encontro e agradeço a você por ter me escolhido. Hoje, a minha dor é tamanha que pareço ter perdido alguém da família, mas na verdade não, porque você é eterna, você é gigante e você sempre estará comigo e com todos que viveram com a gente a sua história. Desculpa não ter me despedido de você como você merecia, não me permitiram, mas no meu coração e na minha história, você sempre estará”, finalizou a atriz.

Segundo a Globo, Camila foi tirada da trama por exigir “demandas contratuais inaceitáveis” e por querer definir o desfecho que sua personagem na novela de Walcyr Carrasco. Por outro lado, a atriz disse que recebeu uma sinopse totalmente diferente quando aceitou o trabalho e sente que as mudanças na história da sua personagem foi uma punição por ela ter quebrado o contrato de exclusividade com a Globo no ano passado. A artista afirmou ainda que a decisão de readequar o contrato veio dela e não da emissora, como foi divulgado na época. Após mudar seu contrato, Camila assinou com a Netflix e, recentemente, estreou como apresentadora na plataforma na primeira temporada da versão brasileira do reality show “Casamento às Cegas”.