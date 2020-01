Alicia Keys homenageia Kobe Bryant no Grammy: ‘Perdemos um herói’

MARIO ANZUONI/REUTERS Alicia Keys e Boyz II Men homenagearam Kobe Bryant



Alicia Keys teve a responsabilidade de abrir a cerimônia do Grammy, que aconteceu neste domingo (26), com uma homenagem à lenda do basquete Kobe Bryant, que morreu, ao lado da filha Gianna e mais 8 passageiros, em acidente de helicóptero na Califórnia.

A apresentadora fez um discurso emocionante: “Estamos aqui, juntos, na maior noite da música. Mas, para sermos honestos, estamos muito tristes neste momento. Los Angeles, os Estados Unidos e o mundo inteiro perderam um herói hoje.”

O Staples Center, palco da premiação, é a casa do Los Angeles Lakers, a única franquia que Kobe Bryant defendeu ao longo dos 20 anos de carreira, uma das trajetórias mais vitoriosas da história do basquete.

Keys afirmou que todos nesta noite estão “de coração partido” e pediu ao público um momento de reflexão e lembrança para o lendário jogador.

“Nunca, nem mesmo em um milhão de anos, teríamos imaginado que começaríamos o espetáculo assim”, lamentou.

Depois, Alicia Keys cantou “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday” com Boyz II Men em versão a capella.

“Nós te amamos, Kobe”, finalizou a cantora. Em seguida, a transmissão da televisão apontou para as camisas 8 e 24 do Lakers, números que foram aposentados pela franquia em homenagem a Kobe Bryant.

Antes, a cantora Lizzo, que realizou a primeira apresentação da noite, também se lembrou do ex-jogador: “Esta noite é para Kobe.”

*Com Agência EFE