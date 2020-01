Fãs lotam entorno do Staples Center para prestar homenagens a Kobe Bryant

David Swanson/EFE Centenas de fãs dos Lakers se reuniram nos arredores do Staples Center no fim da tarde deste domingo



Poucas horas após a morte de Kobe Bryant, dezenas de fãs do Los Angeles Lakers se aglomeraram no entorno do Staples Center, ginásio da equipe californiana, para prestar homenagens ao ex-jogador.

A região do ginásio está interditada por causa do Grammy, a principal premiação da música que acontece no local na noite deste domingo, mas, mesmo assim, os admiradores de Kobe se reuniram fora do cordão de isolamento.

Alguns fãs levaram até mesmo uma coroa de flores para o astro. Um memorial também foi montado em frente à barreira que bloqueia a praça do ginásio.

Kobe Bryant morreu na tarde deste domingo, após sofrer um acidente de helicóptero em Calabasas, cidade localizada na Califórnia (EUA). As causas do acidente ainda não foram reveladas, mas vídeos mostram a aeronave já no solo, em chamas. Todas as cinco pessoas que estavam a bordo morreram – incluindo uma das filhas do esportista, Gianna, de 13 anos.