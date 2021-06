Anitta anuncia show no Rock in Rio Lisboa de 2022: ‘Animada para rever meus fãs’

Cantora será atração do Palco Mundo no dia 26 de junho

Reprodução/ Instagram @anitta

Com a vida retornando ao padrão normal em diversos países do mundo devido à vacinação, os festivais voltaram a anunciar suas datas. Nesta terça-feira, 8, Anitta anunciou que estará no line-up do Rock in Rio Lisboa de 2022. O anúncio foi feito pela cantora em suas redes sociais com uma foto editada com o dia 26 de junho se apresentando no Palco Mundo, o principal do festival. “Animada pra rever meus fãs no Palco Mundo do @rockinriolisboa em 2022. Se cuidem até lá!”, escreveu. O Rock in Rio Lisboa acontece nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho. Além de Anitta também estão confirmados os shows de Post Malone e Jason Derulo no mesmo dia, das bandas Bush, A-ha e Duran Duran no dia 25, e Foo Fighters no dia 18. No Brasil, a edição do Rio será nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.