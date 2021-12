Anitta cancela participação no Prêmio Multishow; entenda

Participação da cantora, que lidera o número de indicações, foi desmarcada na véspera do evento que acontece nesta quarta-feira, 8

Reprodução/Instagram/anitta/08.12.2021 Anitta não vai participar do Prêmio Multishow deste ano



A cantora Anitta, que nos últimos anos foi uma das principais atrações do Prêmio Multishow, não irá participar da edição deste ano. O anúncio foi efeito na véspera do evento que acontece na noite desta quarta-feira, 8. “Infelizmente, Anitta não poderá mais se apresentar no Prêmio Multishow por incompatibilidade de agenda. É uma pena não termos sua energia este ano, mas não faltarão edições para nos divertirmos juntos com a poderosa”, divulgou a emissora responsável pela premiação nas redes sociais. A dona do hit Girl From Rio liderou as indicações do ano e concorre a Música do Ano, Performance do Ano e duas vezes em Clipe TVZ do Ano.

Ela também foi indicada a Cantora do Ano, mas a votação para essa categoria foi encerrada após a morte de Marília Mendonça, que recebeu o prêmio póstumo com o apoio de todas as indicadas – além de Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza. A Rainha da Sofrência, morreu, aos 26 anos, há pouco mais de mês após sofrer um acidente aéreo. Marília deve receber uma homenagem na premiação, assim como o ator Paulo Gustavo, que também morreu este ano por complicações da Covid-19. O intérprete de Dona Hermínia era um dos apresentadores do evento, que este ano será comandado por Tatá Werneck e Iza. Os ensaios das apresentações já estão acontecendo e Juliette, Xuxa, Israel e Rodolffo e Ivete Sangalo são algumas presenças já confirmadas.