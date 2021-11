Prêmio Multishow cancela votação e dá prêmio de ‘Cantora do Ano’ a Marília Mendonça

Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza, que concorriam na mesma categoria que a sertaneja, abriram mão do prêmio em respeito à cantora que morreu aos 26 anos

Com o apoio das cantoras concorrentes Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza, o Multishow decidiu encerrar a votação da categoria Cantora do Ano e dar o Prêmio Multishow 2021 a Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira, 5, aos 26 anos, após o avião em que estava sofrer uma queda no interior de Minas Gerais. A rainha da sofrência, que já era uma das favoritas ao prêmio, agora, receberá essa homenagem póstuma. Citando um trecho do hit Graveto, o canal responsável pela premiação fez o anúncio nas redes sociais neste domingo, 7.

“‘Você virou saudade aqui dentro de casa’ e não poderíamos agradecer de forma diferente tudo o que você representa para a música brasileira. Marília Mendonça é a nossa Cantora do Ano e estão canceladas as votações para a categoria no Prêmio Multishow 2021. Em um gesto de amor, respeito e sororidade, Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza se juntaram à família Multishow e aos fãs de todo o Brasil para homenagear a inesquecível patroa”, informou a emissora. Na premiação deste ano, que acontece no dia 8 de dezembro, no Rio de Janeiro, Marília será homenageada e seu legado na música ressaltado. “Seguiremos aplaudindo e celebrando seu talento e sua história.” Bruno Cardoso, Duda Beat, Joelma e Tati Quebra Barraco foram alguns dos artistas que celebraram a decisão.