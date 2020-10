Anitta é anunciada como participação especial do MTV EMA 2020

A cantora brasileira foi divulgada como uma das aparições confirmadas da edição ao lado de nomes como de Madison Beer, Winnie Harlow, Roman Reigns, Bebe Rexha e Rita Ora

Divulgação O último hit de Anitta é "Me Gusta" em parceria com a rapper Cardi B



A mãe tá on! A MTV divulgou na manhã desta terça-feira, 27, Anitta como uma das aparições confirmadas no MTV EMA 2020. A cantora brasileira foi divulgada como uma das participantes especiais da edição ao lado de nomes como de Madison Beer, Winnie Harlow, Roman Reigns, Bebe Rexha e Rita Ora. A premiação será apresentada pela banda Little Mix no dia 8 de novembro, domingo, às 17h, ao vivo. Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow, Tate McRae foram as novas atrações confirmadas para o show. Os nomes de Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD e Zara Larsson já haviam sido divulgados anteriormente pela MTV.

A 15 vezes ganhadora do Grammy, Alicia Keys, irá se apresentar no prêmio deste ano após o lançamento de “ALICIA”, seu sétimo álbum de estúdio lançado em setembro. O fenômeno do hip hop, DaBaby, subirá ao palco do MTV EMA pela primeira vez. Ele também foi indicado em quatro categorias, incluindo Artista Revelação, Melhor Artista de Hip-Hop, Música do Ano e Melhor Colaboração, por sua parceira “Rockstar” com Roddy Ricch. Roddy liderou as indicações do AMA’S 2020 anunciadas na segunda-feira, 27, com 10 nomeações. Na lista de atrações de “primeira viagem”, está a cantora Tate Mcrae e o rapper Jack Harlow, ambos nomeados na categoria de Melhor Artista Push. Harlow também concorre a Artista Revelação. Karol G, dona do sucesso “Tusa” em parceria com Nicki Minaj, foi indicada para Melhor Colaboração, Melhor Artista Latino, Clipe do Ano e para categoria de prêmio local, Melhor Artista da América Central.