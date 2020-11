Anitta não ganha Grammy Latino, mas é a atração mais comentada da noite; conheça os vencedores

Paula Fernandes, Emicida e Céu estão entre os brasileiros premiados; as duas cantoras tiveram problemas com a internet e tiveram que agradecer pelas redes sociais

Reprodução/Instagram/anitta Anitta foi um dos grandes destaques do Grammy Latino 2020



O Grammy Latino de 2020 aconteceu de forma virtual na noite de quinta-feira, 19, e premiou artistas como Emicida, Paula Fernandes e Céu. Anitta não conseguiu levar o prêmio na categoria Melhor Canção Urban, mas sua apresentação foi uma das mais comentadas e o nome da artista está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 20. A artista gravou sua participação no Arco da Lapa, no Rio de Janeiro, e cantou as músicas Me Gusta, que lançou em parceria com Cardi B e Myke Towers, além de surpreender com uma performance de Mas Que Nada, composição de Jorge Bem Jor. Sobre o visual da poderosa, os seguidores logo entenderam que era uma referência a entidade espiritual Zé Pelintra.

O look da Anitta para o #LatinGRAMMY é uma referência ao Zé Pelintra, uma entidade espiritual de origem afro-brasileira. Muito admirado na Umbanda, é considerado como um espírito humilde, bondoso, patrono dos bares e rei da vida noturna. Suas cores são vermelho e branco. pic.twitter.com/kZ7lisTZ4b — Central Anitta (@centralanittabr) November 20, 2020

Paula Fernandes conquistou seu segundo Grammy, mas não conseguiu fazer seu discurso de vitória por problemas com a internet. A artista, que venceu na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, usou as redes sociais para agradecer: “A felicidade que me invade é a mesma do primeiro Grammy, em 2016, mas dessa vez tem um sabor ainda mais especial por tudo o que o ‘Origens’ significa na minha vida. Esse segundo Grammy vem para celebrar e confirmar meu compromisso com a minha essência, com a minha música”. Emicida, vencedor da categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa, também celebrou nas redes sociais: “Eu disse que via vocês no pódio! A vida sempre vence”. Céu foi outra vencedora brasileira que teve problemas com a tecnologia e precisou fazer seu discurso no Intagram: “Fizemos carão, botamos uma roupa bonita mas na hora deu pau, coisa de 2020. Mas eu só queria dizer o que não deu por conta da tecnologia: esse prêmio é nosso. Obrigada aos produtores, aos músicos, as pessoas que fazem esse trabalho acontecer na estrada e ser vivo. Sozinha eu não vou pra canto nenhum. Sozinha nada disso aconteceria”.

Confira os vencedores:

Melhor Canção “Urban”

Yo X Ti, Tu X Mi – Rosalía & Ozuna

Melhor Álbum de Engenharia De Gravação

3:33 – Debi Nova

Melhor Vídeo Musical Versão Curta

Tkn – Rosalía & Travis Scott

Melhor Álbum Instrumental

Terra – Daniel Minimalia

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Abricó-De-Macaco – João Bosco

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Veia Nordestina – Mariana Aydar

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Origens – Paula Fernandes

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Belo Horizonte – Toninho Horta & Orquestra Fantasma

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Samba Jazz De Raiz, Cláudio Jorge 70 – Cláudio Jorge

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Amarelo – Emicida

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Em Língua Portuguesa

Apká! – Céu

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Reino – Aline Barros