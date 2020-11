Paulo Gustavo sugere ‘transar’ com Rafa Vitti e Tata Werneck diz: ‘Obrigada, Vitão’

Os artistas dividiram a apresentação do Prêmio Multishow 2020 com Iza e Luíza Sonza também chamou atenção por pedir justiça por Mari Ferrer

O Prêmio Multishow 2020 aconteceu na noite de quarta-feira, 12, e mais uma vez contou com a apresentação de Paulo Gustavo e Tata Werneck. Entre as muitas piadas, uma das que mais chamou atenção foi quando a apresentadora do “Lady Night” fez uma brincadeira envolvendo a separação de Luísa Sonza e Whindersson Nunes. “Acaba o prêmio e a gente tem que voltar para a rotina, transar com meu próprio marido, é tão desgastante. Transar com a pessoa que você é casada é tão difícil, Paulo”, disse a apresentadora. “Será que de repente eu não vou lá então e transo com o Rafa para agilizar seu dia, para você resolver suas coisas tranquila?”, respondeu em tom de brincadeira o ator. “Obrigada, Vitão, eu te agradeço”, rebateu a artista que é casada com o ator Rafa Vitti e mãe de Clara Maria.

Outro momento muito comentado do prêmio foi a apresentação de Luísa Sonza, que fez uma introdução pedindo justiça por Mari Ferrer. Outra artista de destaque foi a cantora Iza, que dividiu a apresentação com Paulo Gustavo e Tata – um posto que já foi ocupado por Ivete Sangalo. Por conta da pandemia de Covid-19, a premiação teve um formato diferente e as performances dos artistas aconteceram em diversas partes do país. Entre as principais categorias, Gusttavo Lima venceu como Cantor do Ano, já a cantora foi Ivete Sangalo. A dupla de destaque foi Jorge e Mateus, que conseguiu superar Sandy e Junior. A Música do Ano foi Verdinha, da Ludmilla. Na categoria Melhor Live, Marília Mendonça foi a vitoriosa. O Clipe do Ano foi Combatchy, uma parceria de Anitta, Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca.

"Quando se trata de nós, o tamanho do vestido importa mais do que nossa voz" #justicapormariferrer Luisa Sonsa obrigada por representar todas nós ❤ https://t.co/uXCJKCskad — pérola (@magaliiij) November 12, 2020

LUISA SONZA NUNCA CRITIQUEI!! pediu justiça por Mari Ferrer, dançou na água, cantou muito!! entregou tudo! #justicapormariferrer

só pra vocês lembrarem, esse aqui é o estuprador da Mari Ferrer#justicapormarianaferrer pic.twitter.com/jwIJ2rJKN2 — Victor com C (@victor_m4cedo) November 12, 2020