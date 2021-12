Prêmio Multishow é marcado por homenagens a Marília Mendonça e Paulo Gustavo; confira vencedores

O Prêmio Multishow 2021, que aconteceu na noite de quarta-feira, 8, foi marcado por homenagens e apresentações de tirarem o fôlego. Em meio a tanta emoção, Tatá Werneck conseguiu – mesmo emocionada com a ausência de Paulo Gustavo – deixar a premiação mais descontraída com piadas envolvendo Fiuk, Deolane Bezerra e Tiago Iorc. Um dos momentos mais aguardados da noite foi a homenagem a Marília Mendonça, que recebeu o prêmio póstumo de Cantora do Ano. Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza ficaram a cargo de cantar alguns dos hits da Rainha da Sofrência de um jeito mais intimista – apenas voz e violão.

Quem recebeu o prêmio no lugar de Marília foi a mãe a artista, Ruth Moreira. “É um motivo de muita honra estar aqui representando minha filha. Quero agradecer pelo carinho de todos vocês, o carinho do Brasil e do mundo com ela e com a gente, e pelas orações porque a gente segue forte porque nós podemos compartilhar essa dor com vocês. Dedico esse prêmio ao rebanho de fãs, que ela sempre amou e que a gente ainda ama”, disse em seu discurso. O evento também contou com apresentações de Xuxa, que chegou abordo da sua icônica nave e dividiu palco com Majur, Israel e Rodolffo, Tierry, Marina Sena, Barões da Pisadinha, Carlinhos Brown, Jojo Todynho, MC Carol, Juliette, Duda Beat, Chico Chico, que homenageou a mãe, Cássia Eller, com Nando Reis e Luísa Sonsa, que apresentou sua nova canção, Anaconda.

Paulo Gustavo, que apresentou várias outras edições incluindo a do ano passado, também foi lembrado e homenageado. Tatá não conteve a emoção e chorou ao falar do amigo, que morreu em maio deste ano por complicações da Covid-19. “Eu sinto muita falta do Paulo, mas essa falta só não é maior do que o presente que foi ter a presença dele nas nossas vidas. Eu fico sempre imaginando o que o Paulo diria agora. Ele diria: ‘Amiga, está bonito, mas está um pouquinho longo. Não chora não que você parece um Yorkshire’. Eu te amo tanto”, declarou a apresentadora. As atrizes Samantha Schmütz, Cacau Protásio e Catarina Abdalla também participaram da homenagem feita ao intérprete de Dona Hermínia.

Confira os vencedores do prêmio:

Cantor do Ano

Dilsinho

Emicida

Ferrugem

Gusttavo Lima

Luan Santana (VENCEDOR)

Cantora do Ano

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Luísa Sonza

Marília Mendonça (VENCEDORA)

Música do Ano

Batom de Cereja – Israel & Rodolffo

Girl From Rio – Anitta (VENCEDORA)

Morena – Luan Santana

Calma – Marisa Monte

Gueto – IZA

Hit do Ano

Batom de Cereja – Israel & Rodolffo (VENCEDOR)

Baby Me Atende – Matheus Fernandes e Dilsinho

Deixa de Onda – Dennis, Ludmilla e Xamã

Meu Pedaço de Pecado – João Gomes

Tipo Gin – Kevin, O Chris

Grupo do Ano

Gilsons

Grupo Menos É Mais

Lagum (VENCEDOR)

Os Barões da Pisadinha

Sorriso Maroto

Dupla do Ano

Anavitória

Henrique & Juliano

Israel & Rodolffo (VENCEDORES)

Jorge e Mateus

Zé Neto e Cristiano

Experimente

João Gomes

L7nnon

Marina Sena (VENCEDORA)

Matheus Fernandes

Zé Vaqueiro

Performance do Ano

Anitta

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo (VENCEDORA)

Luísa Sonza

Pabllo Vittar

Clipe TVZ do Ano

Luan Santana – Morena

Anitta – Girl From Rio (VENCEDORA)

Pedro Sampaio feat Luísa Sonza – Atenção

Ludmilla – Rainha da Favela

Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Anitta – Modo Turbo

Categorias Superjúri:

Revelação do Ano

Jadsa

João Gomes

Marina Sena (VENCEDORA)

Canção do Ano

Crash – Juçara Marçal (VENCEDORA)

Me Toca – Marina Sena

Sonho da Lay – Tuyo part. Luccas Carlos

Álbum do Ano

De primeira – Marina Sena

Delta Estácio Blues – Juçara Marçal (VENCEDORA)

Olho de Vidro – Jadsa