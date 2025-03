Apartamento de Renato Russo no Rio está à venda por R$ 2,8 milhões

Situado na zona sul da cidade, entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e a praia de Ipanema, imóvel foi a última residência do artista antes de seu falecimento em 1996

Divulgação Com uma área total de 136m², o apartamento conta com três dormitórios espaçosos



O imóvel que pertenceu a Renato Russo, famoso cantor e compositor brasileiro, está disponível para venda no Rio de Janeiro por R$ 2,8 milhões. Situado na zona sul da cidade, entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e a praia de Ipanema, este apartamento foi a última residência do artista antes de seu falecimento em 1996. Desde então, a propriedade está sob a posse de Giuliano Manfredini, seu filho.

Com uma área total de 136m², o apartamento conta com três dormitórios espaçosos, além de duas salas e uma cozinha que vem equipada com despensa. Apesar de sua relevância histórica, a imobiliária que cuida da venda não faz referência ao famoso ex-morador em sua descrição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No entanto, um detalhe que chama a atenção é a presença de um quadro de Renato Russo em um dos ambientes do imóvel, que serve como uma lembrança do legado do cantor. A venda do apartamento pode despertar o interesse de fãs e colecionadores, além de investidores que buscam propriedades em uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos