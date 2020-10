Ariana Grande se joga no R&B sensual em seu novo álbum ‘Positions’; confira

Sexto disco da cantora conta com colaborações com Doja Cat, Ty Dolla $ign e The Weeknd

Divulgação Apelo sexual visto em "Thank U, Next" se intensifica em "Positions"



A princesinha do pop, Ariana Grande, lançou seu sexto álbum de estúdio, “Positions” nesta sexta-feira, 30. O disco se distancia das batidas genéricas do pop e se aproxima do R&B com letras bastante sensuais. São 14 faixas e três colaborações: “Motive” com Doja Cat, “Safety Net” com Ty Dolla $ign e “Off The Table” com The Weeknd. O apelo sexual visto em “Thank U, Next” se intensifica em “Positions”. “Você pode ficar acordado a noite toda? F***-me até o amanhecer”, pede Ariana em 34+35. A cantora é ainda mais ousada na faixa “Nasty”.

“Eu não tenho um dos três primeiros nem nada! Tudo anda de mãos dadas. Este projeto é meu favorito por vários motivos e eu realmente não posso esperar para que seja seu. Obrigado pelo seu amor e entusiasmo, isso significa o mundo para mim”, tuitou a cantora. A norte-americana divulgou na última sexta, 23, o single que intitula o projeto, “Positions”, acompanhado de um clipe no qual Ariana Grande é a presidente dos Estados Unidos. “Se ela ainda não foi considerada uma das maiores estrelas de sua geração, ela será agora”, opinou o jornal The Sun sobre a versatilidade de Ariana. O último álbum da cantora foi indicado como “Álbum do Ano” no Grammy 2020, mas Billie Eilish acabou levando a melhor. Em 2021, será que vem aí?