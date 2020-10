Hayley explica saída de membros do Paramore: ‘Não toleramos homofobia’

A vocalista do Paramore, Hayley Williams, utilizou as suas redes sociais na noite de quarta-feira, 28, para explicar a saída de alguns membros da banda. “Essa é a razão pela qual apenas três pessoas ficaram no Paramore. Surpresa, haters, não é por minha causa”, iniciou a cantora. A banda atualmente é composta por Williams, Taylor York (guitarra) e Zac Farro (bateria). O baixista Jeremy Davis deixou o grupo em 2015 e os irmãos Zac Farro e Josh Farro (guitarra e vocal de apoio) saíram em 2010. Zac voltou a compor o time em 2017, mas seu irmão não retornou. A declaração da vocalista veio após um suposto comentário, que compara homossexuais a pedófilos, ser atribuído ao ex-guitarrista Josh Farro. “Nós deveríamos aceitar que a pedofilia é uma opção sexual’. (…) Não, não deveríamos. Não é uma opção, é uma perversão, assim como homossexualidade”, teria escrito o ex-integrante.

not josh farro being openly homophobic to cap off 2020 pic.twitter.com/VuQ02ZDGSP

“Paramore não tolera crenças religiosamente/politicamente dogmáticas que deixam nossos amigos, fãs e família LGBTQ + se sentindo abandonados e sem esperança”, explicou Hayley sobre as saídas. “E você sabe, se isso não combina com você, bem, fique à vontade para ir para onde todos os membros anteriores do Paramore foram, que é literalmente qualquer outro lugar, menos Paramore”, disse a vocalista sobre homofóbicos. “Para a família LGBTQ + de Paramore, você está cheio de amor e é amado”, completou a cantora ao citar o cabeleireiro e colorista Brian J O’Connor. Em janeiro deste ano, Hayley lançou o seu primeiro álbum solo, Petals for Armor.

there’s a reason there are only 3 people left in @paramore. surprise, haters, it ain’t cause of me.

paramore do not condone religiously/politically dogmatic beliefs which leave our LGBTQ+ friends, fans, & family feeling abandoned and hopeless.

— hayley from Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) October 28, 2020