Maisie Williams, de ‘Game of Thrones’, busca vingança pela morte do pai em nova minissérie da HBO

Nos Estados Unidos, a produção será transmitida a partir de 5 de novembro pela HBO Max

Reprodução/HBO Max Assim como a sua personagem Arya Stark (Game of Thrones), Williams também tentará se vingar do assassinato de seu pai em "Two Weeks to Live"



A HBO Max divulgou na quarta-feira, 28, o trailer da sua nova minissérie, “Two Weeks to Live“, protagonizada por Maisie Williams, de “Game of Thrones“. A produção é da emissora britânica Sky e e já estreou no Reino Unido no começo de setembro. Nos Estados Unidos, ela será transmitida a partir de 5 de novembro pela HBO Max. Com seis episódios, a minissérie mescla cenas de ação, comédia e romance. E, assim como a sua personagem Arya Stark (Game of Thrones), Williams também tentará se vingar do assassinato de seu pai em “Two Weeks to Live”.

No trailer, vemos Kim Noakes (Maisie Williams), que viveu em uma fazenda isolada da sociedade por toda a sua vida, fugir de casa ao completar 21 anos. Durante a sua infância e adolescência, a garota aprendeu diversas técnicas de sobrevivência com a sua mãe para que ela estivesse preparada para o “fim do mundo”. Após a fuga, Kim faz amizade com os irmãos Jay (Taheen Modak) e Nicky (Mawaan Rizwan) e os dois a acompanham em uma divertida e perigosa jornada em busca do algoz de seu pai. No caminho, além cenas tragicômicas como Kim vomitando em Nicky após matar o suposto assassino de seu progenitor, também acompanharemos um romance e muitas (muitas!) cenas de luta. Quem está ansioso para ver Maisie em novas cenas de ação?

Confira o trailer: