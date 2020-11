Ariana Grande se torna a primeira artista a ter cinco #1 na Hot 100

Três músicas da cantora debutaram em primeiro lugar na parada em 2020: ‘Stuck With U’ com Justin Bieber, ‘Rain On Me’ com Lady Gaga e ‘Positions’

Divulgação/Dave Meyers Ariana Grande lançou seu sexto álbum de estúdio, “Positions”, na sexta-feira, 30



Ariana Grande acaba de quebrar recordes nesta segunda-feira, 2, com o single “Positions“. A norte-americana agora é a única artista na história a debutar cinco músicas diretamente no topo da Billboard Hot 100. Dos cinco #1 da cantora, 3 foram em 2020: “Stuck With U” com Justin Bieber, “Rain On Me” com Lady Gaga e “Positions”. Assim, Ariana é a primeira mulher desde Rihanna e Katy Perry, que atingiram o recorde em 2010, a ter pelo menos 3 músicas em primeiro lugar na Billboard Hot 100 em um único ano.

Ela também empatou com Eminem como terceira artista com mais debuts no Top 10 da Billboard Hot 100, ambos com 13 canções. A princesinha do pop lançou seu sexto álbum de estúdio, “Positions”, na sexta-feira, 30. O disco se distancia das batidas genéricas do pop e se aproxima do R&B com letras bastante sensuais. A recordista divulgou na sexta, 23, o single que intitula o projeto, “Positions”, acompanhado de um clipe no qual Ariana Grande é a presidente dos Estados Unidos.