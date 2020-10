Ariana Grande é a presidente dos EUA no clipe de ‘Positions’; confira

Cantora liberou novo single, que já chegou com vídeo, nesta sexta-feira (23)

Reprodução/YouTube Ariana Grande anunciou um novo álbum ainda para outubro



Ariana Grande liberou nesta sexta-feira (23) o clipe de “Positions“, single que marca a próxima fase de sua carreira e pode ser o primeiro do álbum que está por fim. De surpresa, a cantora anunciou que prepara um novo trabalho para ser lançado ainda em outubro. No vídeo, Grande é a presidente dos Estados Unidos, mas também aceita trocar de papeis e viver uma dona de casa cozinheira. O último álbum de Ariana Grande foi lançado no ano passado, o “k bye for now (swt live)”, com as músicas apresentadas na “Sweetener World Tour”. Também no último ano, a cantora fez história com a coletânea “thank u, next”.

Confira o clipe ‘Positions’: