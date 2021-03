Ariana Grande substitui Nick Jonas como técnica do ‘The Voice USA’

Cantora anunciou nas redes sociais que estará na temporada de 2021 do reality musical

Na tarde desta terça-feira, 30, Ariana Grande anunciou em suas redes sociais que é a mais nova técnica do ‘The Voice’ dos Estados Unidos. A cantora de 27 anos vai substituir Nick Jonas na dança das cadeiras do reality musical. O elenco da temporada 2021 terá Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton. “Surpresa !!! Estou além de emocionada, honrada e animada por me juntar a @kellyclarkson, @johnlegend e @blakeshelton na próxima temporada ~ temporada 21 de @nbcthevoice! @nickjonas nós sentiremos sua falta”, escreveu Ariana em seu Twitter. Ainda não foi revelado a data de estreia da nova temporada. Essa será a sexta temporada que John, Kelly e Blake procuram a nova voz da música norte-americana. Nick Jonas esteve como jurado nas últimas duas temporadas, após substituir Gwen Stefani.