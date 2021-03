Sarah chora em DR com Rodolffo no ‘BBB 21’ e diz que ficou ‘destruída’ por mentir para ele

Cantor disse para a sister que ficou muito chateado com o fato dela não falar sobre a indicação de Gil

Reprodução/Globo/30.03.2021 Sarah também chorou após a conversa com Rodolffo e foi consolada por Gilberto



Sarah e Rodolffo, que estão no paredão com Juliette, decidiram ter uma conversa para tentar esclarecer as coisas antes da eliminação que acontece nesta terça-feira, 30. O atrito entre os brothers começou porque a consultora de marketing não aceitou o fato de ter recebido o voto do cantor sertanejo no último domingo, 28. Sarah se aproximou de Rodolffo e Caio quando cortou relações com Juliette, mas o dono do hit Batom de Cereja foi indicado ao paredão da semana passada por Gil – sendo pego de surpresa já que Sarah mentiu dizendo que não sabia em quem o amigo, que era o líder da semana, ia votar. “Quando eu soube que você sabia e você não comentou como amiga… amigo tem que falar a verdade um para o outro”, comentou Rodolffo.

Sarah se defendeu dizendo que não podia expor Gil: “Eu não iria trair outro amigo para favorecer um amigo. Não iria. Eu não vou fazer isso. Nunca fiz na vida inteira. Se fosse o contrário, eu também não iria contar para ele”. O cantor rebateu: “Pois é, Sarah. Mas, então, o resumo, é: eu fiquei muito chateado. Eu queria que você entendesse o meu lado também. Eu fiquei muito chateado”. Rodolffo continuou dizendo que não gostou da atitude da consultora de marketing e que votou nela para tentar escapar do paredão. Ele também deixou claro que o doutorando em economia passou a ser seu alvo dentro da casa após a indicação da semana passada. Sarah chorou durante a conversa e voltou a dizer que chegou a brigar com Gil para defender Rodolffo. “Eu estava destruída [por mentir], mas eu não podia trair ele [Gil]”, enfatizou aos prantos. O sertanejo rebateu: “Imagina eu, Sarah”. A sister quis encerrar a conversa, pois, na visão dela, Rodolffo poderia se queimar aqui fora.

Após a conversa, Sarah foi chorar no quarto e Gilberto foi atrás da amiga. A consultora de marketing explicou porque estava triste: “Rodolffo me chamou para conversar, sempre vai achar que está certo, ele jamais vai pedir desculpa por alguma coisa. O jeito dele de querer ficar bem é só justificar o erro dele”. A eliminação acontece nesta noite e, segundo indica o resultado parcial da enquete da Jovem Pan, Sarah deve ser a nona participante a deixar a casa mais vigiada do Brasil.