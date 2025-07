Artistas prestam homenagens para Preta Gil: ‘Mulher de luz, força e alegria’

Cantora morreu neste domingo (20), em decorrência de complicações do câncer

Reprodução/Instagram @pretagil Preta Gil morreu neste domingo (20)



O anúncio da morte de Preta Gil, na noite deste domingo (20), abalou amigos, familiares e companheiros de profissão, que usaram as redes sociais para lamentar a perda da cantora e prestaram homenagens para ela. A artista estava nos Estados Unidos tratando um câncer, que voltou no ano passado. O tratamento era uma teste experimental, que Preta se submeteu depois de ter tentado de tudo no Brasil. Ela foi diagnosticada com câncer em 2023, no mesmo ano teve remissão, mas em 2024 o câncer voltou em quatro locais do corpo, sendo dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no urete.

Confira as homenagens

“Minha menina de luz, de riso solto, de alma bonita”, Ary Fontoura.

'Minha menina de luz, de riso solto, de alma bonita', Ary Fontoura.

‘Descanse em paz Preta, meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs’, Sergio Guizé.

'Descanse em paz Preta, meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs', Sergio Guizé.

‘Uma mulher de luz, força e alegria que inspirou gerações com sua autenticidade e coragem’, Walcyr Carrasco.

'Uma mulher de luz, força e alegria que inspirou gerações com sua autenticidade e coragem', Walcyr Carrasco.

‘Vc é eterna… bjs a toda familia e seus amigos’, Xuxa Meneghel.

'Vc é eterna… bjs a toda familia e seus amigos', Xuxa Meneghel.

‘Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa’, Luciano Huck.

'Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa', Luciano Huck.

‘Você já é saudade nos nossos corações’, Boninho.

'Você já é saudade nos nossos corações', Boninho.

‘TE AMO PRA SEMPRE, VOU LEMBRAR DE VOCE SEMPRE ASSIM, ESSE SORRISO’, David Brazil.

'TE AMO PRA SEMPRE, VOU LEMBRAR DE VOCE SEMPRE ASSIM, ESSE SORRISO', David Brazil.

‘Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão’, Angélica.

'Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão', Angélica.

‘Sua partida tão precoce deixa um vazio imenso, um buraco no peito difícil de explicar’, Ana Maria Braga.

'Sua partida tão precoce deixa um vazio imenso, um buraco no peito difícil de explicar', Ana Maria Braga.

‘Preta, preta, pretinha…Vá em paz, minha querida’, Margareth Menezes.

'Preta, preta, pretinha…Vá em paz, minha querida', Margareth Menezes.

‘Te amo além da vida’, Nicole Bahls.

‘Deixou um legado e eu sou seguidora firme e fiel das aulas que tive com Preta’, Taís Araújo.

'Deixou um legado e eu sou seguidora firme e fiel das aulas que tive com Preta', Taís Araújo.

‘Hoje a vida ficou mais silenciosa. Minha amiga Preta se foi’. Bruno Gagliasso.

'Hoje a vida ficou mais silenciosa. Minha amiga Preta se foi'. Bruno Gagliasso.

‘Amada Preta, imensa Preta. Todo meu amor ao Gil, à Sandra, ao Francisco, à Sol e a todos os Gils’, Fernanda Torres.

'Amada Preta, imensa Preta. Todo meu amor ao Gil, à Sandra, ao Francisco, à Sol e a todos os Gils', Fernanda Torres.

‘Mulher potente desde sempre. Sua existência quebrou paradigmas. Inspirou mulheres’, Tata Werneck.

'Mulher potente desde sempre. Sua existência quebrou paradigmas. Inspirou mulheres', Tata Werneck.

‘Te amarei pra sempre, Tchuca… E a saudade já é imensa’, Fernanda Paes Leme.