Banda Eva anuncia que não irá mais desfilar no Carnaval de 2022

Grupo de axé informou que quem já tinha comprado o acesso ao bloco poderá pedir o reembolso ou usar no ano de 2023

Reprodução/Instagram/bandaeva/03.12.2021 Banda Eva cancelou sua participação do Carnaval de Salvador em 2022



A Banda Eva anunciou nesta sexta-feira, 3, que não irá desfilar no Carnaval de Salvador em 2022. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a banda de axé disse que foi “uma decisão difícil, porém necessária”. “Por não termos mais tempo hábil para a adoção das medidas e procedimentos que garantem a entrega dos melhores serviços e produtos, como fazemos há 40 anos, infelizmente, o Bloco Eva não irá mais desfilar”, informou a banda. Como será o segundo ano seguido que o grupo não se apresentará no Carnaval por conta da pandemia da Covid-19, eles decidiram disponibilizar nas plataformas digitais uma uma nova música, chamada 100% Carnaval, junto com um clipe.

“Esperamos que ela [a música] possa aquecer, encher de esperança e alegria os nossos corações e deixar a certeza de que iremos trabalhar com muito mais amor, dedicação e respeito para fazer o Bloco Eva 2023 inesquecível”, afirmou a banda. Os acessos ao bloco já estavam sendo vendidos e quem já comprou poderá pedir o ressarcimento total do valor ou trocar pelo acesso do bloco que sairá no Carnaval de 2023. No último domingo, 28, a cantora Preta Gil disse no “Caldeirão do Huck” que também não irá desfilar em 2022. “Só vou colocar o meu bloco na rua em 2023, em 2022 não tem Bloco da Preta”, declarou a artista na atração.