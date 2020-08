Taylor Swift lança versão deluxe de ‘Folklore’ com música inédita; ouça

O oitavo disco de Taylor Swift ganhou a faixa ‘the lakes’

Reprodução/Instagram Taylor Swift lançou faixa inédita do disco 'Folklore'



Taylor Swift lançou nesta terça-feira (18) uma versão deluxe do disco “Folklore“, o mais recente dela. A nova versão do álbum tem uma faixa inédita, “the lakes”, que também foi divulgada no YouTube com um lyric video. A nova música segue a pegada do disco, mas também lembra as baladas românticas de trabalhos anteriores da cantora, como “Reputation” e “Lover“. Assim como boa parte do novo álbum, a faixa é produzida por Jack Antonoff, que já é um parceiro de longa data da artista. Ouça abaixo:

Lançado de surpresa em 24 de julho, “Folklore” é o oitavo disco de estúdio de Taylor Swift e foi produzido por Jack Antonoff e Aaron Dessner, da banda The National. O disco liderou as paradas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e outros países, além de alcançar a certificação de prata no Reino Unido (mais de 60 mil cópias vendidas). No agregador de críticas Metacritic, “Folklore” tem 88 pontos de 100 e já é disco de Taylor Swift com maior nota na plataforma, seguido por “Lover”, com 79 pontos. Ainda na plataforma, é o 12º melhor álbum lançado neste ano — o ranking é liderado por “Fetch the Bolt Cutters”, de Fiona Apple, com 98 pontos.