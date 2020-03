Billie Eilish adia 11 shows de turnê nos Estados Unidos em março

Billie Eilish anunciou nesta sexta-feira (13) o adiamento de 11 apresentações que aconteceriam em março, nos Estados Unidos. Os shows integram a turnê “Where Do We Go?”, que passará pelo Brasil em maio.

A medida é uma forma de prevenção ao coronavírus. Segundo recomendação da OMS, deve-se evitar aglomerações de pessoas em locais fechados.

Eventos em todo o mundo tem sofrido alterações, incluindo lançamento de filmes. O festival de música Coachella foi adiado, enquanto a feira de games E3 teve a edição de 2020 cancelada.

No Twitter, Billie Eilish lamentou o adiamento de seus shows. “Estou tão triste por fazer isso, mas temos que adiar estas datas para nos mantermos seguros. Avisaremos assim que possível as novas datas. Por favor, mantenham-se saudáveis. Amo vocês”, escreveu a cantora.

Em maio, Eilish tem duas apresentações marcadas e, até o momento, mantidas pela organizações dos eventos. Os shows acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos dias 30 e 31 respectivamente.

It is with great sadness to announce the following Billie Eilish ‘WHERE DO WE GO’ North American tour dates have been postponed until further notice. Details on postponed dates to be announced soon. All tickets will be honored for the new dates. (1/4)

— billie eilish (@billieeilish) March 12, 2020