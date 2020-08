Billie Eilish critica Donald Trump: ‘Está destruindo nosso país’

A cantora de 18 anos participou da convenção do Partido Democrata nesta quarta-feira (19) e ainda cantou ao vivo a música ‘My Future’ pela primeira vez

EFE/EPA/DAVID SWANSON Billie Eilish criticou o presidente americano Donald Trump



A cantora Billie Eilish participou da convenção do Partido Democrata, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (19) e não poupou críticas ao presidente Donald Trump. Em um vídeo, ela criticou o mandatário americano. “Eu não preciso dizer que as coisas estão péssimas. Donald Trump está destruindo nosso país e tudo que amamos”, disse. A artista declarou o apoio ao candidato democrata nas eleições deste ano, Joe Biden. A candidatura dele foi confirmada durante a convenção e o ex-vice-presidente vai enfrentar Trump nas urnas em 3 de novembro.

Eilish, que tem apenas 18 anos, disse acreditar que Biden entende o que está em jogo nas eleições. Ela defendeu que o candidato irá combater o racismo e as desigualdades se for eleito. “O silêncio não é uma opção e nós não podemos ficar de fora. Temos de votar como se nossas vidas e o mundo dependesse disso, porque, na verdade, dependem mesmo. A única maneira de ter certeza sobre nosso futuro é nós mesmos fazermos”, afirmou, pedindo para as pessoas votarem — vale lembrar que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Ainda na convenção, ela fez a primeira performance ao vivo da música “My Future“. Assista abaixo: