Mariah Carey vai lançar álbum com músicas raras em outubro

O álbum ‘The Rarities’ sai em 2 de outubro, mas o primeiro single, ‘Save The Day’, já será lançado nesta sexta-feira (21)

Divulgação/Amazon Mariah Carey lança o disco 'The Rarities' em 2 de outubro



Mariah Carey anunciou nesta quarta-feira (19) que vai lançar em 2 de outubro “The Rarities“, um álbum com músicas raras da carreira. O primeiro gostinho do novo disco já vem nesta sexta-feira (21), quando ela divulgará a faixa “Save the Day”, música com samples dos vocais de Lauryn Hill no clássico “Killing Me Softly With His Song“, do The Fugees. Além disso, o lançamento vem com um disco gravado ao vivo em 1996 em Tóquio, no Japão, com 17 faixas.

O lançamento do disco é só uma das novidades de Mariah Carey neste ano. Em setembro, a cantora lança o livro de memórias “The Meaning of Mariah Care”, em comemoração aos 30 anos do primeiro disco da carreira dela, “Mariah Carey”, de 1990. Em comunicado, a artista disse que o livro “é composto por minhas memórias, minhas transformações, minha sobrevivência e minhas lutas”. Além da versão impressa, a publicação terá uma versão em áudio narrado pela própria cantora, mas apenas em inglês.