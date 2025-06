Brian Wilson, um dos fundadores do Beach Boys, morre aos 82 anos

Informação foi confirmada pela família do artista pelas redes sociais; considerado um das maiores músicos e compositores da história, ele lutava contra ‘grave distúrbio neurocognitivo’ desde 2024

Ele também havia sido diagnosticado com esquizofrenia e tinha problemas de saúde mental há mais de 50 anos



Brian Wilson, um dos fundadores e vocalista dos Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi dada pela família do artista pelas redes sociais. “É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson. Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo”, diz a publicação. Considerado um das maiores músicos e compositores da história, ele lutava contra “grave distúrbio neurocognitivo” desde 2024, segundo seus empresários.

Ele também havia sido diagnosticado com esquizofrenia e tinha problemas de saúde mental há mais de 50 anos. A banda era formado apor Brian, seus irmãos Dennis e Carl, o primo Mike Love e Al Jardine, amigo. Os Beach Boys foram criados em 1961 na Califórnia. Wilson teve diversos problemas com drogas durante os anos 70 e 80, levando o grupo a afastá-lo e utilizar Mike Love como líder.