Brit Awards 2021: Litlle Mix e Taylor Swift fazem história em premiação britânica; veja vencedores

Trio foi o primeiro grupo feminino a vencer a categoria de Melhor Banda Britânica em 40 anos do evento

Reprodução/ Twitter @BRITs Leigh-Anne, Jade e Perrie Edwards, do Little Mix



O Brit Awards 2021 aconteceu nesta terça-feira, 11, com três meses de atraso por causa da pandemia de Covid-19 e foi histórico para o público feminino. Pela primeira vez em 40 anos, um grupo feminino venceu a categoria de Melhor Banda Britânica. A honraria foi entregue ao Little Mix, que subiu ao palco e não esqueceu de suas antecessoras. “O fato de uma girlgroup nunca ter ganho esse prêmio realmente fala por si. Esse prêmio não é apenas para nós, é para as Spice Girls, Sugababes, All Saints, Girls Aloud, todas as incríveis bandas femininas. Isto é para vocês”, disseram. Taylor Swift também deixou sua marca na premiação. Escolhida Ícone Global, a norte-americana é a primeira mulher e primeira não residente do Reino Unido a levar a honraria que já foi entregue a nomes como Elton John, David Bowie e Robbie Williams.

Vencedora da categoria Melhor Artista Solo Feminina Internacional, Billie Eilish se igualou a Rihanna como as únicas artistas a vencerem a categoria por dois anos consecutivos. Entre os nomes que também foram premiados e não eram novidade está Harry Styles, que venceu a categoria de Melhor Single Britânico com ‘Watermelon Sugar’ e Dua Lipa, que levou a estatueta de Melhor Álbum com ‘Future Nostalgia’. Esnobado no Grammy 2021 e atração principal do Super Bowl de fevereiro, The Weeknd se apresentou com direito a chamada de Michelle Obama e levou a categoria de Melhor Artista Solo Masculino Internacional. Confira abaixo todos os vencedores do prêmio britânico de música:

Artista Solo Masculino: J Hus

Artista Solo Feminino: Dua Lipa

Grupo Britânico: Little Mix

Melhor Single Britânico: ‘Watermelon Sugar’ – Harry Styles

Artista Revelação: Arlo Parks

International Artista Solo Feminino: Billie Eilish

Artista Solo Masculino Internacional: The Weeknd

Grupo Internacional: Haim

Ícone Global: Taylor Swift

Melhor Álbum: ‘Future Nostalgia’ – Dua Lipa

Revelação do BRIT: Griff