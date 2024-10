Bruno Mars come coxinha na Vila Madalena durante turnê no Brasil

Cantor dá início a uma série de 14 shows nesta sexta-feira (4), passando por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba; no dia 1º de outubro, o artista fez uma apresentação beneficente na capital paulista

Reprodução/ X / @BrunoMars Bruno saboreou iguarias típicas, como coxinhas, torresmos e bolinhos de carne



O cantor e produtor musical Bruno Mars, carinhosamente chamado de Bruninho pelos fãs brasileiros, foi visto na noite desta quinta-feira (3) desfrutando da gastronomia brasileira em um bar localizado na Vila Madalena, em São Paulo. O chef Gabriel Coelho, responsável pelo bar De Primeira, compartilhou que Bruno saboreou iguarias típicas, como coxinhas, torresmos e bolinhos de carne, durante sua visita.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das delícias gastronômicas, o artista, que se preparava para uma intensa sequência de apresentações no país, também recebeu uma garrafa de cachaça, que levou consigo enquanto dançava animadamente. O primeiro show de Bruno Mars em São Paulo aconteceu no dia 1º de outubro, no Tokio Marine Hall, onde se apresentou para um público de 4.000 pessoas. A partir desta sexta-feira (4), ele dará início a uma série de 14 shows em grandes estádios, passando por cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. A expectativa é alta entre os fãs, que aguardam ansiosamente as performances do cantor, conhecido por sua energia contagiante e talento musical.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hooligans Fãs (@hooligansdobrunomars)



*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira