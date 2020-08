Rolling Stones venderão itens exclusivos em loja própria em Londres

Entre os produtos, estão itens de vidro que terão gravadas a icônica língua, além de jaquetas e chapéus da marca sueca Stutterheim e desenhados pela companhia Bravado

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Loja dos Stones abrirá no dia 9 de setembro



Os Rolling Stones anunciaram nesta quinta-feira (20) a abertura de uma loja no tradicional bairro do Soho, em Londres, que venderá roupas e outros produtos relacionados à banda. O estabelecimento funcionará a partir de 9 de setembro, no número 9 da Carnaby Street, área que sempre relacionada ao mundo do rock. A nova loja já está na decorada com as cores preta, vermelha e branca, que representam o grupo. Entre os produtos, estão itens de vidro que terão gravadas a icônica língua, símbolo dos Rolling Stones, além de jaquetas e chapéus da marca sueca Stutterheim e desenhados pela companhia Bravado. O interior do estabelecimento será todo decorado com letras das músicas e capas dos álbuns da banda.

“Soho sempre encapsulou o rock ‘n’ roll, então a Carnaby Street era o lugar perfeito para nosso próprio espaço. Estamos confiantes de que este excitante projeto que nossos amigos da Bravado criaram será uma experiência incomparável para qualquer um que venha a Londres”, disseram os Rolling Stones, em comunicado. Com 58 anos de carreira, a banda de Mick Jagger já gravou 30 discos de estúdio, mas não lança um trabalho inédito desde 2016, ano do álbum “Blue & Lonesome”. No ano passado, os Stones encerraram uma turnê que durou quase dois anos. A última passagem deles pelo Brasil foi também em 2016, com quatro shows em Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

*Com EFE