BTS leva multidão a Seul no primeiro show em quase quatro anos

Espetáculo de K-pop foi transmitido ao vivo para milhões de pessoas em todo o mundo

HANDOUT / BIGHIT MUSIC / NETFLIX / AFP Esta foto divulgada pela BIGHIT MUSIC / Netflix, tirada em 21 de março de 2026, mostra o grupo masculino de K-pop BTS posando para seu show na Praça Gwanghwamun, em Seul.



As estrelas sul-coreanas do BTS iniciaram neste sábado (21) seu primeiro show em quase quatro anos diante de uma enorme multidão em Seul, em um espetáculo de K-pop transmitido ao vivo para milhões de pessoas em todo o mundo – evento foi transmitido pela Netflix. A apresentação de retorno foi no histórico palácio real Gyeongbokgung, um local apropriado para os “Reis do K-pop”, onde milhares de seguidores, tanto sul-coreanos quanto estrangeiros, entoaram as músicas do grupo.

Os fãs, que segundo estimativas anteriores deveriam ser cerca de 260 mil, se reuniram em Seul desde a manhã, muitos vestidos com roupas coloridas, tirando selfies com seus ingressos e acenando com bastões luminosos “glowsticks” (um acessório luminoso) do BTS “ARMY”.

Ampla e repetidamente aclamados como a boy band mais importante do mundo, os sete integrantes do BTS fizeram uma pausa em 2022 para cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. “Foi um longo caminho, mas aqui estamos!”, disse RM, líder do BTS, cuja lesão no tornozelo o obrigou a sentar em um banquinho em algumas ocasiões, enquanto o grupo interpretava músicas de seu novo álbum e sucessos antigos como “Dynamite” e “Mikrokosmos”.

O último álbum do BTS, ARIRANG, lançado na sexta-feira (20), é apresentado como uma reflexão sobre a identidade coreana da “boy band” em seu processo de maturação. Vendeu quase quatro milhões de cópias em seu primeiro dia, segundo a gravadora do BTS. A plataforma Spotify informou que cinco milhões de fãs o pré-salvaram, o número mais alto já registrado para um álbum de K-pop. Além disso, foi o mais reproduzido em apenas um único dia deste ano, até o momento.

*Com AFP