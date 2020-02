BTS lança clipe cheio de referências da cultura pop; assista ‘ON’ 

Reprodução/YouTube Produção foi liberada nesta quinta-feira (27)



O novo clipe do BTS foi liberado nesta quinta-feira (27) e os fãs estão amando descobrir todas as possíveis referências que o MV “ON” apresenta.

A arca de Noé, os filmes “Maze Runner”, “Bird Box” e até “O Rei Leão” estão sendo apontado como as referências visuais usadas pelo grupo de k-pop na mega produção.

“ON” integra o álbum “Map of the Soul: 7“, lançado na última sexta-feira (21). Com 20 faixas, o disco chegou a tempo de celebrar os 7 anos do grupo, que começou em 13 de junho de 2013 com o álbum “2 Cool 4 Skool”. Desde então, os meninos conquistaram seu espaço e tiveram diversas conquistas relevantes.

Nesta semana, o BTS conseguiu parar a estação de trem mais caótica dos Estados Unidos para uma apresentação especial e performou ao vivo “ON” na Grand Central Station, em Nova York. A performance foi feita com o apoio do apresentador Jimmy Fallon e, juntos, eles gravaram uma série de vídeos com o americano.

Assista ‘ON’: