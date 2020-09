BTS estreia no topo da Billboard Hot 100 com ‘Dynamite’

Grupo de k-pop chegou ao primeiro lugar de parada americana com canção totalmente em inglês

Reprodução/Twitter Primeira canção totalmente em inglês do grupo sul-coreano chegou ao primeiro lugar da parada musical



Após vencer em quatro categorias do VMA, o BTS liderou, pela primeira vez, o topo da parada Billboard Hot 100 com “Dynamite”. O grupo de k-pop dominou a principal parada musical dos Estados Unidos com sua primeira canção totalmente em inglês. O mais famoso grupo do gênero é conhecido por mesclar versos em coreano com a língua americana, mas dessa vez apostou em algo totalmente focado no mercado estrangeiro. À Variety, eles explicaram o motivo: “Quando estávamos gravando, sentimos que a versão em inglês se encaixava um pouco melhor na melodia”, disse o integrante V. Os artistas ainda contaram que a canção foi um desafio para o grupo, já que o único membro fluente em inglês é RM.

Esta foi a primeira vez que um grupo formado somente por artistas sul-coreanos chegou ao número 1 da Billboard Hot 100. Em 2010, o Far*East Movement, que tinha dois integrantes de origem coreana, chegou ao primeiro lugar com a música “Like a G6”. No VMA, o BTS saiu consagrado nas categorias Melhor Coreografia, Melhor Clipe de Grupo, Melhor Clipe Pop e Melhor K-pop.