Cantor Augusto César morre, aos 61 anos, vítima da Covid-19

O artista, que tinha diabetes, teve seu quadro renal agravado pela doença; cantor faleceu na noite de terça-feira, após ser internado

O cantor Augusto César morreu, na terça-feira, 2o, aos 61 anos, por complicações causadas pela Covid-19, em Recife, Pernambuco. O artista, que tinha diabetes, teve seu quadro renal agravado pela doença. Na terça-feira, 20, a equipe do cantor publicou em seu Instagram que Augusto César estava hospitalizado. Segundo a postagem, ele estava estável. Na manhã desta quarta-feira, 21, no entanto, foi confirmado que o artista faleceu ainda na terça-feira à noite. “Na noite de ontem, o nosso querido amigo escalou um pouco mais alto e chegou lá no céu. Fãs, amigos e familiares: durante todo o translado ao hospital, já inconsciente, suas últimas palavras foram: ‘Estou indo fazer um show'”, diz a nota. Conhecido por vender seus CD’s nas ruas da cidade, Augusto César compôs um dos grandes sucessos de José Augusto, “Aguenta Coração”. Cantor de brega romântico, o pernambucano era um torcedor fanático do tricolor Santa Cruz, que lamentou a morte do artista. “Santa Cruz lamenta profundamente o falecimento do cantor Augusto César que infelizmente, foi mais uma vítima da Covid-19. Nesse momento de tristeza, nos solidarizamos com sua família e amigos”, escreveu o time.

#Luto | O Santa Cruz lamenta profundamente o falecimento do cantor Augusto César que infelizmente, foi mais uma vítima da Covid-19. O cantor teve seu quadro renal agravado pela doença, de acordo com a família. Nesse momento de tristeza, nos solidarizamos com sua família e amigos. pic.twitter.com/OTewLpGhWd — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 21, 2021