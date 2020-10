Cantora Vanusa recebe alta de hospital após 32 dias internada

Filho comemorou alta e disse que a família está ‘começando um novo tempo’; cantora foi diagnosticada com síndrome demencial

Reprodução/ Instagram Vanusa foi internada com problemas respiratórios e diagnosticada posteriormente com síndrome demencial



A cantora Vanusa recebeu alta do hospital nesta sexta-feira, 9, onde estava internada há 32 dias, em Santos, litoral de São Paulo, conforme boletim médico. “Estamos começando um novo tempo em nossas vidas, quero agradecer a Deus por tantos amigos, aos fãs, que fizeram correntes de orações, promessas e preces, aos artistas, sempre presentes em amor e atenção, e à imprensa, muito disponível e atenciosa com minha mãe, sempre. Espero que o nosso próximo encontro seja só com excelente notícias”, afirmou seu filho, Rafael Vanucci, em comunicado.

Vanusa foi internada no dia 9 de setembro por causa de problemas respiratórios. Na ocasião Rafael foi a público e confirmou estado de saúde da mãe. “Minha mãe, Vanusa, foi hospitalizada com problemas respiratórios e retenção de líquidos por não conseguir ir ao banheiro. O estado de saúde dela é estável e tranquilo, porém, ela continuará hospitalizada por conta de ter que tomar antibióticos por via subcutânea (acho que o termo é esse) e não conseguir tomar por via oral”, escreveu. A dependência em remédios, a bebida e a depressão causaram o transtorno na saúde de Vanusa.

Vinculado que a cantora estava com mal de Alzheimer, o filho afirmou em um de seus relatos que o diagnóstico não é certeiro. Segundo o empresário, os médicos explicaram que ela sofre de uma síndrome demencial, caracterizada por declínio cognitivo e com comprometimento das funções sociais e funcionais. Trata-se de um termo geral para doenças neurodegenerativas que afetam principalmente pessoas na terceira idade. Em agosto, outra filha de Vanusa, a cantora Aretha Marcos, havia afirmado em uma entrevista à TV Record que a mãe estava com o mal de Alzheimer.

Confira a íntegra da boletim médico sobre o estado de saúde de Vanusa abaixo:

“O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores, de 73 anos, teve alta nesta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020, depois de uma internação de 32 dias. Vanusa entrou no hospital no dia 7 de setembro com quadro de pneumonia e anemia. Em 12 de setembro, precisou ser transferida para a UTI da unidade, onde permaneceu até a completa reversão do quadro, quando retornou ao setor de Clínica Médica, seguindo para a alta hospitalar.”

*Com Estadão Conteúdo