Tomorrowland 2021 é cancelado devido às restrições da Covid-19 na Bélgica

Prefeitos das cidades vizinhas ao evento não concordaram com a realização do festival devido às preocupações com a variante Delta do coronavírus

Reprodução/Instagram Anitta Anitta se apresentou no festival em 2019



O festival de música eletrônica, Tomorrowland, não acontecerá mais em 2021. O anúncio foi feito pelos organizadores do evento na última quarta-feira, 23, depois de muitas discussões com as autoridades locais. O festival, que tradicionalmente atrai 75 mil pessoas por dia, ao longo dos seus seis dias de realização, não conseguiu entrar em acordo com as autoridades na Bélgica para funcionar. “Apesar dos planos detalhados que apresentamos, dos estudos realizados por nós e do grande apoio e recomendações que recebemos, não temos outra opção a não ser adiar a 16ª edição do Tomorrowland para o próximo ano”, disseram os organizadores. Segundo a Billboard, os prefeitos das cidades de Boom e Rumst, vizinhas de onde o festival acontece, recusaram-se a emitir uma licença para a realização do evento, citando a preocupação com o aumento de casos da variante Delta da Covid-19 e a dificuldade de garantir as verificações de saúde e segurança para um público de 400 mil pessoas entre 27 e 29 de agosto e 3 a 5 de setembro.

Apesar de terem conseguido “luz verde” do governo federal, os idealizadores disseram que “considerando nossa cooperação de longa data com os municípios, não queremos entrar em uma batalha judicial e não queremos apelar da decisão dos prefeitos”. O Tomorrowland vendeu 75% dos bilhetes para o público europeu, que devem ser aceitos na próxima edição. Outros festivais de música eletrônica também foram cancelados e remarcados para 2022, como o EDC Las Vegas e o Ultra Music Festival Miami. O Burning Man e o Eletric Forest nem chegaram a anunciar datas para este ano e deixaram todo o calendário para o próximo ano.