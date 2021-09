Cardi B anuncia nascimento do segundo filho com o rapper Offset

Artista divulgou em suas redes sociais foto segurando o segundo filho ao lado do marido

Reprodução/Instagram/@iamcardib Cardi B deu a luz seu segundo filho com Offset no último sábado, dia 4



A cantora Cardi B surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 6, ao publicar uma foto do nascimento de seu segundo filho com Offset, membro do grupo de hip-hop norte-americano Migos. Na legenda, a rapper não revelou o nome do bebê, apenas a data oficial de nascimento, que ocorreu no último sábado, 4. Cardi B, que já tinha uma filha de 3 anos chamada Kulture, passou por uma fase conturbada no relacionamento com o marido. Em 2020, ela e Offset chegaram a se separar por cerca de um mês, mas reataram após Cardi ser presenteada com um carro de luxo pelo rapper. A segunda gravidez do casal só foi revelada em junho deste ano, durante o BET Awards, quando Cardi B já estava com a barriga aparente, durante uma apresentação do grupo Migos.