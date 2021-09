Rafa Kalimann desabafa sobre haters: ‘Já li que eu era digna de morrer’

Nas redes sociais, a apresentadora e influenciadora digital afirmou que comentários negativos já a fizeram querer desistir: ‘Chorei sem conseguir me controlar’

Reprodução/Twitter/@rafakalimann_ Rafa Kalimann estreou como apresentadora do programa 'Casa Kalimann', exclusivo para streaming, em abril deste ano



Na noite deste domingo, 5, a Rafa Kalimann desabafou em suas redes sociais sobre mensagens de ódio que recebe nas redes sociais. Recém estreante como apresentadora, a digital influencer participou de uma reportagem do Fantástico onde lia comentários negativos sobre ela. Em texto, Rafa se estendeu e afirmou que já teve vontade de desistir. “Não normalizem a maldade escancarada que virou diversão para muitos aqui. Doeu ler aqueles comentários ali, mas eles são diários, contínuos e vários deles eu nem consigo entender o contexto, é só pelo prazer de quem escreve. “Hater” é um dos nossos maiores retrocessos. Já chorei sem conseguir me controlar, foram inúmeras crises de pânico, vontade de desistir, desespero e medo”, relatou.

“Já li que eu era digna de morrer por dar bom dia. Já descontextualizaram situações. Mentiram, distorceram, tudo para aumentar o hate, para que mais pessoas o jogassem. Eu já me calei diante de muita mentira e de muita ofensa para não ser mais ofendida ainda porque se defender ou desmentir algo, acreditem, aumenta ainda mais. Já foi “hypado” [termo usado quando um assunto está em alta] falar mal de mim, assim como acontece com muitas outras pessoas públicas, e nem adianta falar que isso não existe porque sabemos que sim! Gera like o comentário mais ofensivo, engaja mais e isso fica sem freio, sem pensar em quem está lendo”, afirmou a influenciadora digital. Por outro lado, mesmo com o desabafo, Rafa ainda foi criticada por outros usuários do Twitter, que afirmaram que ela atacou da mesma forma a cantora Karol Conká nas redes sociais durante o BBB 21.

